Из квартиры с горящим балконом на Энгельса ночью эвакуировали трех людей

В результате пожара никто не пострадал.

Тушить загоревшийся балкон в жилом доме на проспекте Энгельса ночью 6-го января приехали 14 спасателей. Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу ночи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №151/2. В 04:37 открытое горение ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на балконе на площади 1 кв. метр.

По информации источника Piter.TV, из горящей квартиры на первом этаже эвакуировали женщину с ребенком и мужчину. С ними все в порядке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после гибели трех людей в пожаре в Парголово возбудили уголовное дело.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"