Из квартиры с горящим балконом на Энгельса ночью эвакуировали трех людей

Тушить загоревшийся балкон в жилом доме на проспекте Энгельса ночью 6-го января приехали 14 спасателей. Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу ночи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Инцидент произошел в доме №151/2. В 04:37 открытое горение ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на балконе на площади 1 кв. метр.
По информации источника Piter.TV, из горящей квартиры на первом этаже эвакуировали женщину с ребенком и мужчину. С ними все в порядке.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что после гибели трех людей в пожаре в Парголово возбудили уголовное дело.
Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все