Пьяный петербуржец отравился дымом при пожаре в квартире на Энергетиков

В жилище горело постельное белье.

Около полудня в среду, 13 января, в доме №40 корпус 3 по проспекту Энергетиков разгорелась квартира. По информации городского МЧС, причиной пожара стали вспыхнувшие постельные принадлежности.

Известно, что огонь охватил небольшую площадь, его потушили еще до прибытия пожарных. Помощь спасателей все же понадобилась: из-за пожара пострадал нетрезвый мужчина. Его, отравившегося продуктами горения, осмотрели медики.

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Фото: Piter.TV