В Петербурге ищут исчезнувшую после домашнего скандала беременную девушку

Днем в понедельник, 11 января, в полицию обратилась служащая полиции Красносельского района Петербурга. 41-летняя женщина попросила помощи в поисках ее 23-летней дочери. Как стало известно Piter.TV, девушка на девятом месяце беременности пропала 7 января.
Как выяснилось, в Рождество примерно в 16.00 девушка ушла из квартиры после бытового скандала и не вернулась, хотя обещала прийти к 18.00. Отмечается, что ранее горожанка неоднократно уходила, а сейчас ведет асоциальный образ жизни. На вид миниатюрной пропавшей, ростом 152 см, 25 лет, волосы рыжего цвета острижены под каре, в области подбородка есть шрам. В день пропади была одета в черные лосины и куртку с капюшоном, синие кроссовки.
Ранее мы писали, что в Ленобласти обнаружили 4 случая незаконной добычи лосей.
Фото: pixabay
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