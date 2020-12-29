В Ленобласти обнаружили 4 случая незаконной добычи лосей

Судя по фотографии с места, животных убили.

Накануне, 5 января, в двух районах Ленобласти обнаружили тела четырех незаконно убитых лосей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

Факт нелегальной добычи установили на территории Выборгского и Лодейнопольского районов. Теперь браконьеров разыскивают, ведутся следственные действия.

За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее биолог поделился видео с брачного боя лосей в Ленинградской области. Животные дрались за самку.

Фото: vk.com/ohotnadzor47