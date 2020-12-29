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В Ленобласти обнаружили 4 случая незаконной добычи лосей
Сегодня, 15:14
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nadezhda_sib

В Ленобласти обнаружили 4 случая незаконной добычи лосей

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Судя по фотографии с места, животных убили.

Накануне, 5 января, в двух районах Ленобласти обнаружили тела четырех незаконно убитых лосей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

Факт нелегальной добычи установили на территории Выборгского и Лодейнопольского районов. Теперь браконьеров разыскивают, ведутся следственные действия. 

За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность. 

Ранее биолог поделился видео с брачного боя лосей в Ленинградской области. Животные дрались за самку. 

Фото: vk.com/ohotnadzor47

Теги: браконьеры, лось, убийство животных
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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