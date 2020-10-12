Брачный бой лосей за самку в Ленобласти попал на видео

В поисках невест самцы преодолевают под сотни километров, издавая призывный голос.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что биолог смог заснять на видео брачный бой лосей за самку. Новое видео опубликовал известный блогер и биолог Павел Глазков.

Лоси дрались во Всеволожском районе Ленинградской области.

Предварительно удалось найти на верховом болоте остров, на котором земля была буквально перепахана копытами "женихов". Нашел характерные признаки мест гона: заломы веток и пахучие гонные ямы Павел Глазков.

Глазков отметил, что в поисках невест лоси могут преодолеть сотни километров. Во время гона животные издают призывной голос.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 12 октября ожидаются дожди и до +13 градусов.

Видео:Павел Глазков/вк