В Петербурге 12 октября ожидаются дожди и до +13 градусов

Также днем усилится ветер.

Понедельник принесет в Петербург похолодание и дождливую погоду. Днем столбик термометра поднимется всего до +13 градусов. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

Если в ночь на 12 октября ветер дул с запада со скоростью 1-4 метра в секунду, то днем он усилится до 3-8 метров в секунду.

В течение дня в городе будет облачно, местами пройдут дожди, воздух прогреется до +11..+13 градусов, атмосферное давление практически не изменится.

Первые заморозки придут в Петербург уже через неделю.

Фото: Piter.tv