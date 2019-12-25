В Петербурге 12 октября ожидаются дожди и до +13 градусов

Понедельник принесет в Петербург похолодание и дождливую погоду. Днем столбик термометра поднимется всего до +13 градусов. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
Если в ночь на 12 октября ветер дул с запада со скоростью 1-4 метра в секунду, то днем он усилится до 3-8 метров в секунду.
В течение дня в городе будет облачно, местами пройдут дожди, воздух прогреется до +11..+13 градусов, атмосферное давление практически не изменится.
Первые заморозки придут в Петербург уже через неделю.
Фото: Piter.tv
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