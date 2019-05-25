На Челябинской улице загорелся хлебозавод

Огонь охватил первый этаж и частично кровлю.

В Красногвардейском районе произошел пожар на производстве "Ржевка-хлеб". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации 13 мая.

Сообщение о возгорании в здании на Челябинской улице, 2, поступило в третьем часу дня. Пожару присвоили уровень сложности 1 БИС. Огонь охватил обстановку на первом этаже, общая площадь пожара составила 50 кв. метров. По последней информации, огонь перекинулся на кровлю.

Со стихией борются 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Шушарах 25-летний мужчина упал в большой костер.

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