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В Шушарах 25-летний мужчина упал в большой костер
Сегодня, 11:14
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В Шушарах 25-летний мужчина упал в большой костер

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Его вытащили из огня и отправили в больницу.

Накануне, 12 мая, в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе привезли 25-летнего петербуржца. Его тело было покрыто на 18% ожогами. 

По информации Piter.tv, пострадавший упал в большой костер около жилого дома в Шушарах. Сейчас пациент находится в реанимации с термическими ожогами второй степени. Больше всего у молодого человека пострадали ягодицы и поясничная область. По факту случившегося началась проверка.

Ранее на Piter.tv: за неделю 879 петербуржцев обратились c жалобами на укус клеща.

Фото: Pexels

Теги: нии скорой помощи им джанелидзе, ожоги, пострадал, упал в костер, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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