За неделю 879 петербуржцев обратились c жалобами на укус клеща

Больше всего случаев зафиксировано в Курортном и Пушкинском районах.

За минувшую неделю, с 6 по 12 мая, с жалобами на укусы клещей в Петербурге обратились 879 человек. Из них 281 — несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

77 случаев произошли на территории самого города. 17 человек укусили в Курортном районе, 16 — в Пушкинском, 10 — в Выборгском, 9 — в Приморском. Только по 1 случаю зарегистрировано в Кировском и Невском районах.

Всего с начала сезона 2022 от укусов клещей пострадали 1366 человек. По укусам лидирует Пушкинский район — 42 случая.

Ранее комитет по здравоохранению опубликовал список пунктов, в которых оказывают помощь пострадавшим от укуса клеща.

Фото: Piter.tv