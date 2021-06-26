Опубликован список пунктов, в которых оказывают помощь пострадавшим от укуса клеща

Вытащить клеща можно и самостоятельно, но для этого нужно соблюдать определенные правила.

Комитет по здравоохранению напомнил алгоритм действий на случай, если вас укусил клещ. Советы дали врачи Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Если вас укусили, то стоит срочно обратиться в ближайший травмпункт. Врачи снимут клеща и отправят его на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Есть и другой вариант — снять клеща самому. Клеща нужно вытаскивать целиком вместе с головкой. Давить на него пальцами категорически запрещено. В ином случае большее количество возбудителей клещевых инфекций может попасть в кровь. Кроме того, нельзя капать на паразита маслом или спиртом. Он начнет задыхаться и будет более интенсивно вбрасывать содержимое кишечника в свою жертву. После снятия клеща нужно отвезти на исследование.

Посмотреть список пунктов, в которых оказывают экстренную помощь пострадавшим от укуса, можно здесь.

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