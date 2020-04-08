На Челябинской улице горела садовая постройка

Огонь распространился по площади 50 квадратных метров.

Сегодня, 19 декабря, в Красногвардейском районе вспыхнул садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя распространилось по площади 50 квадратных метров. Из-за непогоды огонь мог перекинуться на соседние здания. Тушить пожар отправились15 спасателей на трех спецмашинах. Возгорание ликвидировали за 1,5 часа.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина ЧП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Серпуховской улице 15 пожарных тушили один квадратный метр в коммуналке.

Фото: Piter.tv