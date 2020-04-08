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На Челябинской улице горела садовая постройка
Сегодня, 9:52
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На Челябинской улице горела садовая постройка

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Огонь распространился по площади 50 квадратных метров.

Сегодня, 19 декабря, в Красногвардейском районе вспыхнул садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя распространилось по площади 50 квадратных метров. Из-за непогоды огонь мог перекинуться на соседние здания. Тушить пожар отправились15 спасателей на трех спецмашинах. Возгорание ликвидировали за 1,5 часа. 

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина ЧП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Серпуховской улице 15 пожарных тушили один квадратный метр в коммуналке.

Фото: Piter.tv

Теги: воскресный пожар, горит садовый домик, гу мчс, челябинская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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