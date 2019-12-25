  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Серпуховской улице 15 пожарных тушили один квадратный метр в коммуналке
Сегодня, 20:15
103
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Серпуховской улице 15 пожарных тушили один квадратный метр в коммуналке

0 0

Информация о пострадавших уточняется.

В доме № 44 по Серпуховской улице произошел пожар в пятикомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть около 19 часов. 15 спасателей потушили огонь за 10 минут. В результате случившегося сгорела обстановка площадью один квадратный метр.

Информация о пострадавших уточняется. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в коммуналке, серпуховская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
emovdes
Сегодня 20:41

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии