На Серпуховской улице 15 пожарных тушили один квадратный метр в коммуналке

В доме № 44 по Серпуховской улице произошел пожар в пятикомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть около 19 часов. 15 спасателей потушили огонь за 10 минут. В результате случившегося сгорела обстановка площадью один квадратный метр.
Информация о пострадавших уточняется. Устанавливается причина возгорания.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.