На Серпуховской улице 15 пожарных тушили один квадратный метр в коммуналке

Информация о пострадавших уточняется.

В доме № 44 по Серпуховской улице произошел пожар в пятикомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть около 19 часов. 15 спасателей потушили огонь за 10 минут. В результате случившегося сгорела обстановка площадью один квадратный метр.

Информация о пострадавших уточняется. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха.

Фото: Piter.tv