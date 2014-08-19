Квартирный пожар на Бухарестской улице забрал жизни двух человек

К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 21 спасатель.

Во Фрунзенском районе вечером 17 декабря произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Бухарестская улица, 66к1, поступила на пульт спасателей вчера в 22:30. В коридоре "двушки" площадью 5 "квадратов" полыхала обстановка на 3 "квадратах". К 22:57 огонь потушили.

На месте происшествия нашли тела мужчины и женщины. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 21 спасатель.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV