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На Бухарестской с утра сгорел "ГАЗ"
Сегодня, 8:23
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На Бухарестской с утра сгорел "ГАЗ"

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Сведения о пострадавших не поступали.

Ранним утром 11 октября сотрудники МЧС тушили пожар во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В понедельник, 11 октября, в 06:59 поступило сообщение о пожаре на улице Бухарестская, 112. В автомобиле "ГАЗ" сгорели сгораемые части. В 07:22 пожар ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Ночью 10 октября тела двух бездомных нашли в сгоревшем шалаше на Парашютной улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Кравченко)

Теги: газ, сгорел автомобиль
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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