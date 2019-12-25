На Бухарестской с утра сгорел "ГАЗ"

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранним утром 11 октября сотрудники МЧС тушили пожар во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В понедельник, 11 октября, в 06:59 поступило сообщение о пожаре на улице Бухарестская, 112. В автомобиле "ГАЗ" сгорели сгораемые части. В 07:22 пожар ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Ночью 10 октября тела двух бездомных нашли в сгоревшем шалаше на Парашютной улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Кравченко)