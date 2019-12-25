Тела двух бездомных нашли в сгоревшем шалаше на Парашютной улице

Они лежали внутри обнявшись.

В ночь на 10 октября в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Как стало известно Piter.TV, в лесу на пересечении Парашютной улицы и дороги на Каменку сгорел шалаш.

В МЧС обратились очевидцы, которые увидели большой костер в лесу. Спасатели вызвали полицию и Следственный комитет. В сгоревшем шалаше обнаружили тела двух мужчин. Они лежали внутри обнявшись.

Как оказалось, эти люди были без определенного места жительства. Рядом с ними нашли пустые емкости из-под алкоголя.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее при пожаре на проспекте КИМа сгорела кухня.

Фото: Piter.TV