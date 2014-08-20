При пожаре на проспекте КИМа сгорела кухня

Спасатели боролись с огнем около 20 минут.

В воскресенье, 10 октября, в доме № 7/19 по проспекту КИМа произошел пожар, в результате которого полностью выгорела обстановка площадью 5 квадратных метров. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Спасатели тушили кухню в двухкомнатной квартире около 20 минут. С огнем боролась команда в составе 14 человек на трех спецмашинах.

На данный момент последствия пожара ликвидировали. Выясняется причина возгорания. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после пожара на Парашютной спасатели обнаружили останки бездомных.

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