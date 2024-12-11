Из горящего дома на Богатырском проспекте эвакуировали 63 жильца

В Приморском районе вечером 3 февраля произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на Богатырском проспекте, 55к1, поступила на пульт спасателей вчера в 21:23. В комнате и коридоре "трешки" полыхала обстановка на 21 "квадрате". Огонь потушили к 21:50.
Из опасной зоны эвакуировали 63 человека, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 23 спасателя и пять единиц техники.
Все обстоятельства происшествия устанавливают.
Ранее мы рассказывали о том, что пожар в здании деревообрабатывающего цеха в Кировске потушен.
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все