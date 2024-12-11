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Из горящего дома на Богатырском проспекте эвакуировали 63 жильца

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К ликвидации пожара привлекались 23 спасателя и пять единиц техники.

В Приморском районе вечером 3 февраля произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Богатырском проспекте, 55к1, поступила на пульт спасателей вчера в 21:23. В комнате и коридоре "трешки" полыхала обстановка на 21 "квадрате". Огонь потушили к 21:50. 

Из опасной зоны эвакуировали 63 человека, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 23 спасателя и пять единиц техники. 

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в здании деревообрабатывающего цеха в Кировске потушен. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: богатырский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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