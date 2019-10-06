  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из горящей квартиры на Богатырском эвакуировали мертвую женщину
Сегодня, 9:21
132
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Из горящей квартиры на Богатырском эвакуировали мертвую женщину

0 0

Медики скорой помощи констатировали смерть.

Вечером 2-го сентября на Богатырском проспекте произошел пожар в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали женщину, но она была уже мертва.

Сообщение о возгорании поступило в 21 час в четырнадцатиэтажном доме №24/1. Огонь охватил 6 кв. метров на третьем этаже, после этого его ликвидировали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге оштрафовали бетонный завод за загрязнение реки Каменка. Ущерб реке, береговой полосе и почвам составил 12,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии