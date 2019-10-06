Из горящей квартиры на Богатырском эвакуировали мертвую женщину

Медики скорой помощи констатировали смерть.

Вечером 2-го сентября на Богатырском проспекте произошел пожар в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали женщину, но она была уже мертва.

Сообщение о возгорании поступило в 21 час в четырнадцатиэтажном доме №24/1. Огонь охватил 6 кв. метров на третьем этаже, после этого его ликвидировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге оштрафовали бетонный завод за загрязнение реки Каменка. Ущерб реке, береговой полосе и почвам составил 12,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV