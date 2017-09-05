Ущерб оценивается в 12, 6 млн рублей.

В Петербурге оштрафовали бетонный завод за загрязнение реки Каменка. Ущерб реке и её береговой полосе, а также почвам за сброс отходов цементно-песчаной смеси составил 12,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

Ранее сотрудники комитета по природопользованию проверили информацию о загрязнении территории в Приморском районе, в том числе и реки Каменка. Специалисты обнаружили огромное количество песка, цемента и бетона.

Выяснилось, что виновником загрязнений оказался бетонный завод, который комитет привлек к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ (ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6, ч. 4 ст. 8.13, ч. 3 ст. 8.21, ч. 1 ст. 8.42), а также оштрафовал на 860 тысяч рублей. Руководство завода обязано устранить причины и условия, которые привели к правонарушениям.

Ранее мы писали, что ущерб почвам от свалки на Конной Лахте превысил 154 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию