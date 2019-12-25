На Авиаконструкторов горит двухкомнатная квартира

На данный момент о ликвидации огня не сообщалось.

Вечером 14-го мая на проспекте Авиаконструкторов произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в доме №13 в 17-м часу. В двухкомнатной квартире огонь охватил 15 "квадратов". Общая площадь составляет 36 кв. метров. Сведения о пострадавших уточняются.

В тушении пожара участвуют 37 сотрудников МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Лермонтовском произошел пожар и прорвало трубу с горячей водой.

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб