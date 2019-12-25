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На Авиаконструкторов горит двухкомнатная квартира
Сегодня, 17:40
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nadezhda_sib

На Авиаконструкторов горит двухкомнатная квартира

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На данный момент о ликвидации огня не сообщалось.

Вечером 14-го мая на проспекте Авиаконструкторов произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в доме №13 в 17-м часу. В двухкомнатной квартире огонь охватил 15 "квадратов". Общая площадь составляет 36 кв. метров. Сведения о пострадавших уточняются.

В тушении пожара участвуют 37 сотрудников МЧС. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Лермонтовском произошел пожар и прорвало трубу с горячей водой. 

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

Теги: жилой дом, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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