В квартире на Лермонтовском произошел пожар и прорвало трубу с горячей водой

По предварительным данным, в квартире находились три человека.

Ранним утром 14-го мая на Лермонтовском проспекте горела двухкомнатная квартира. Пожар локализовали спустя полчаса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №55 поступило в 04:45. В огне оказалась обстановка площадью 4 кв. метра.

По информации от источника Piter.TV, возгорание произошло на втором этаже. Квартира выходит окнами на лицевой фасад. Из горящего помещения эвакуировали трех человек. С третьего этажа на улицу вывели 5 человек, с четвертого — 3 человека. В квартире также прорвало трубу с горячей водой. Горячее водоснабжение перекрыла аварийная служба.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ночном пожаре в квартире на Петергофском шоссе погиб человек.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб