В ночном пожаре в квартире на Петергофском шоссе погиб человек

В ночь на 14 мая в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. В двухкомнатной квартире на Петергофском шоссе воспламенилась обстановка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:05. С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники. В 00:31 пожар был потушен.
Сообщается об одном погибшем. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее пожар произошел в автосервисе на Дальневосточном проспекте.
Фото: Piter.TV
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