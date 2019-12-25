В ночном пожаре в квартире на Петергофском шоссе погиб человек

Огонь тушили 12 спасателей и три единицы техники.

В ночь на 14 мая в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. В двухкомнатной квартире на Петергофском шоссе воспламенилась обстановка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:05. С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники. В 00:31 пожар был потушен.

Сообщается об одном погибшем. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пожар произошел в автосервисе на Дальневосточном проспекте.

Фото: Piter.TV