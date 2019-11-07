На Афонской улице в жилом доме сгорели кухня и коридор

В результате случившегося никто не пострадал.

В Приморском районе Петербурга накануне, 25 декабря, произошел большой пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В девятиэтажном доме № 24/1 на Афонской улице вспыхнула квартира. С огнем отправились бороться 17 спасателей. Выяснилось, что в доме горели квартира и коридор. Спасатели ликвидировали пламя за 30 минут.

Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Новогорелово вспыхнули строительные вагончики.

Фото: Piter.tv