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На Афонской улице в жилом доме сгорели кухня и коридор
Сегодня, 11:39
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На Афонской улице в жилом доме сгорели кухня и коридор

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Приморском районе Петербурга накануне, 25 декабря, произошел большой пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В девятиэтажном доме № 24/1 на Афонской улице  вспыхнула квартира. С огнем отправились бороться 17 спасателей. Выяснилось, что в доме горели квартира и коридор. Спасатели ликвидировали пламя за 30 минут. 

Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Новогорелово вспыхнули строительные вагончики.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мчс, пожар на афонской, сгорели кухня и коридор, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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