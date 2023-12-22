Спасатели эвакуировали 23 человека при пожаре на Якорной

В среду, 15 мая, в 21:39 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: Красногвардейский район, Якорная улица, 3, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Возгорание происходило в коридоре, площадь пожара составила 20 кв. м. В 23:07 пожар был потушен. Из опасной зоны эвакуированы 23 человека. Информация о пострадавших не поступала.
В тушении пожара были задействованы 20 пожарных и четыре специализированных автомобиля МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Энтузиастов в двухкомнатной квартире погиб мужчина во время пожара.
Фото: Piter.TV
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