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На проспекте Энтузиастов в двухкомнатной квартире погиб мужчина во время пожара
Сегодня, 9:17
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На проспекте Энтузиастов в двухкомнатной квартире погиб мужчина во время пожара

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Пламя охватило 10 квадратных метров.

Сегодня, 16 мая, в Красногвардейском районе произошел пожар. На проспекте Энтузиастов в доме 54, корпус 1, в квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:16. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. 

Пожар удалось потушить к 07:46. В результате случившегося погиб мужчина. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что трёхлетний малыш выпал из окна второго этажа в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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