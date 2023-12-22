На проспекте Энтузиастов в двухкомнатной квартире погиб мужчина во время пожара

Пламя охватило 10 квадратных метров.

Сегодня, 16 мая, в Красногвардейском районе произошел пожар. На проспекте Энтузиастов в доме 54, корпус 1, в квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:16. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Пожар удалось потушить к 07:46. В результате случившегося погиб мужчина. Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv