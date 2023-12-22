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Трёхлетний малыш выпал из окна второго этажа в Ленобласти
Сегодня, 9:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трёхлетний малыш выпал из окна второго этажа в Ленобласти

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Всего в семье шестеро несовершеннолетних детей.

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области малыш упал с высоты 2 этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Трехлетнего мальчика доставили в больницу вечером 14 мая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребер, переломом левого плеча, ушибом грудной клетки. По имеющейся информации, ребёнок выпал из окна второго этажа по недосмотру дедушки.

Всего в семье шестеро несовершеннолетних детей. Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

В Кингисеппе девятиклассник выпал с общего балкона.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отрадное, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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