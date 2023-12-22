Трёхлетний малыш выпал из окна второго этажа в Ленобласти

Всего в семье шестеро несовершеннолетних детей.

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области малыш упал с высоты 2 этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Трехлетнего мальчика доставили в больницу вечером 14 мая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребер, переломом левого плеча, ушибом грудной клетки. По имеющейся информации, ребёнок выпал из окна второго этажа по недосмотру дедушки.

Всего в семье шестеро несовершеннолетних детей. Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

В Кингисеппе девятиклассник выпал с общего балкона.

Фото: Piter.tv