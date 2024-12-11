В пожаре на Ударников погибли двое

В борьбе с огнём участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сегодня в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в квартире, в результате которого погибли мужчина и женщина.

Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании в доме 15 корпус 1 на проспекте Ударников поступило в 13:41 23 января.

На место немедленно прибыли пожарные расчёты, установив, что огонь повредил обстановку в трёхкомнатной квартире на площади три квадратных метра.

Пожар был ликвидирован в 14:18. В борьбе с огнём участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Коллонтай пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.TV