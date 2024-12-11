Влетевшая в окно горящая футболка вызвала пожар в квартире на Тихоокеанской

Хозяйке жилища пришлось срочно принимать меры для тушения огня, используя всё, что оказалось под рукой.

Днём в воскресенье, 9 февраля, в окно одной из квартир на Тихоокеанской улице в Парголово влетел горящий предмет одежды – футболка, сообщает издание "Фонтанка". Хозяйке жилища пришлось срочно принимать меры для тушения огня, используя всё, что оказалось под рукой.

От высокой температуры пластиковый оконный профиль начал плавиться. После этого происшествия женщина обратилась за помощью к правоохранительным органам.

Полиция проводит расследование, чтобы установить причины случившегося и выяснить владельца футболки.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели ликвидировали угрозу взрыва газовых баллонов в ходе крупного пожара на Волхонском шоссе.

Фото: Piter.TV