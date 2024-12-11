Спасатели ликвидировали угрозу взрыва газовых баллонов в ходе крупного пожара на Волхонском шоссе

В Красносельском районе произошел пожар в производственном здании с газовыми баллонами

Вечером 9 февраля в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в одноэтажном производственном здании, расположенном по адресу Волхонское шоссе, 116 БА. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По данным МЧС, внутри здания находились газовые баллоны, что создавало угрозу взрыва.

Спасатели оперативно вынесли десять газовых баллонов, предотвратив возможные последствия. К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц техники и 24 сотрудника МЧС.

К 20:58 пожар был локализован, а к 21:12 открытое горение ликвидировано. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Расследование причин возгорания продолжается.

Фото: Piter.TV