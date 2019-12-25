На Софийской улице загорелся гараж

Информация о пострадавших не поступала.

В Петербурге во Фрунзенском районе загорелся гараж. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 17 мая.

Днём в 14:01 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в доме №92 корпуса №3 по Софийской улице. Позже выяснилось, что пожар произошёл в гараже, который горел по всей площади размером 3 на 9 метров. А внутри самого помещения горели строительный мусор и обшивка. Также в результате пожара загорелись два соседних гаража. Один из которых горел площадью 7 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать спустя полчаса, в 14:26. К его ликвидации привлекались 15 человек личного состава, а также три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье в Петербурге опять горел дом Басевича.

Фото: Piter.tv