При пожаре в квартире на Северном проспекте пострадали мужчина и женщина

Возгорание было полностью потушено к 03:14.

В ночь на среду, 18 декабря, в Калининском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире общей площадью 54 кв.м. Информация была передана в 02:34, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Пожар возник по адресу: Северный проспект, дом 63, корпус 4. Огонь распространился по всей площади жилого помещения. Возгорание было полностью потушено к 03:14. В результате происшествия пострадали два человека – мужчина и женщина, которых доставили в медицинское учреждение.

Для ликвидации пожара были задействованы силы МЧС: четыре единицы спецтехники и 17 сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что квартирный пожар на Бухарестской улице забрал жизни двух человек.

Фото: Piter.TV