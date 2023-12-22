На Руставели горела комната в квартире, жильцов эвакуировали

Во время пожара пострадал человек. Его вынесли из горящей квартиры.

Во вторник, 30 января, в Калининском районе произошел пожар. На улице Руставели в доме № 10 загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 15:08. В комнате площадью 15 "квадратов" огонь охватил пять квадратных метров.

Из дома эвакуировали пять человек с последних этажей. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В результате случившегося пострадал один человек. Его вынесли из горящей квартиры. Информация о состоянии жителя уточняется. Он находится в больнице.

В 15:33 пожар был ликвидирован. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv