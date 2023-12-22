На Руставели горела комната в квартире, жильцов эвакуировали

Во вторник, 30 января, в Калининском районе произошел пожар. На улице Руставели в доме № 10 загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 15:08. В комнате площадью 15 "квадратов" огонь охватил пять квадратных метров.
Из дома эвакуировали пять человек с последних этажей. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.
В результате случившегося пострадал один человек. Его вынесли из горящей квартиры. Информация о состоянии жителя уточняется. Он находится в больнице.
В 15:33 пожар был ликвидирован. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что на Зольной улице горела кабина грузовика.
Фото: Piter.tv
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