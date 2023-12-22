На Зольной улице горела кабина грузовика

Пламя потушили до прибытия пожарных.

В Невском районе сегодня, 30 января, произошел пожар. На Зольной улице у дома № 1 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:46. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В грузовом автомобиле "МАЗ" происходило горение в кабине на площади один "квадрат". Автомобилисты потушили пламя самостоятельно до прибытия спасателей.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv писали, что на Богатырском пожар в квартире тушили 15 спасателей.

Фото: Piter.tv