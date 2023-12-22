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На Зольной улице горела кабина грузовика
Сегодня, 14:56
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На Зольной улице горела кабина грузовика

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Пламя потушили до прибытия пожарных.

В Невском районе сегодня, 30 января, произошел пожар. На Зольной улице у дома № 1 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:46. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

В грузовом автомобиле "МАЗ" происходило горение в кабине на площади один "квадрат". Автомобилисты потушили пламя самостоятельно до прибытия спасателей. 

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.          

Ранее на Piter.tv писали, что на Богатырском пожар в квартире тушили 15 спасателей.

Фото: Piter.tv 

Теги: грузовик, зольная улица, мчс, сгорел грузовик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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