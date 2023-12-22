На Богатырском пожар в квартире тушили 15 спасателей

В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне, 29 января, в Приморском районе произошел пожар. На Богатырском проспекте, 26, корпус 1, загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:21. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Выяснилось, что в однокомнатной квартире горела обстановка на площади два "квадрата". Пламя потушили за 21 минуту.

По предварительным данным, никто не пострадал. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv писали, что во время пожара во Всеволожском районе огнеборцы спасли собаку.

Фото: Piter.tv