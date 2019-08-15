Видео: на Пулковском шоссе горит производственное здание

Для тушения пожара будут использованы вертолеты. Горит одноэтажное производственно-складское здание. Площадь пожара 500 квадратных метров. Есть угроза распространения. На месте работают 140 человек и 33 единицы техники.

В Петербурге Пулковское шоссе накрыло столбами дыма. Это горит производственное здание в доме №103. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Пахнет медикаментами. Дым зеленоватый. очевидцы

По информации пресс-службы городского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 12.30. Пожарно-спасательный отряд уже на месте. Для тушения пожара будут использованы вертолеты. Горит одноэтажное производственно-складское здание. Площадь пожара 500 квадратных метров, есть угроза распространения. На месте работают 140 человек и 33 единицы техники.

Накануне в горящем бизнес-центре на Васильевском острове обрушилась кровля.

Видео: Piter.TV