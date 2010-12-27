Ранг пожара повышен до третьего из пяти номеров сложности.

В горящем бизнес-центре на Васильевском острове обрушилась кровля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В ведомстве заявили, что ранг пожара повышен до третьего из пяти номеров сложности. К тушению пожара привлечено 135 человек личного состава. Отметим, что из горящего БЦ "Ленинград" уже эвакуировали около 550 человек. О пострадавших пока никакой информации нет.

Напомним, что огонь пытаются потушить со второй половины дня. Огонь охватил дом №58 на Малом Проспекте В.О. По словам свидетелей, сотрудников соседних бизнес-центров эвакуируют из зданий и распускают по домам.

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Фото:дтп и чп петербург/вк