В Красногвардейском районе вандалы сожгли детскую площадку

Инцидент произошел на Большой Пороховской.

В ночь на 14 августа в Красногвардейском районе неизвестные сожгли детскую площадку. Мобильный корреспондент прислал видео с места событий.

Инцидент произошел во дворе дома 36 на Большой Пороховской. По словам корреспондента, на качелях оплавился пластик.

Куда мир катиться! Чтоб уже площадки горели! Что блин она плохого сделала? недоумевают петербуржцы

На кадрах видно, что сгорел не только пластик на качелях, но и напольное покрытие. По словам очевидцев, запах на площадке невыносимый, но родители все равно приходят туда с детьми.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове загорелся бизнес-центр.

Фото: дтп и чп петербург/вк

Видео:Piter.TV