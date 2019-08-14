Работников соседних зданий эвакуировали.

Во второй половине дня 14 августа на Васильевском острове загорелся бизнес-центр. Очевидцы сообщили о том, что повсюду слышен запах гари.

Огонь охватил дом №58 на Малом Проспекте В.О. По словам свидетелей, сотрудников соседних бизнес-центров эвакуируют из зданий и распускают по домам. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

В социальных сетях пользователи отметили, что сегодня в Петербурге "день пожаров". Ранее в городе на Неве загорелся торговый павильон, огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Также недалеко от города Пушкин полностью сгорел автобус.

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"