Пожар на проспекте Народного Ополчения ликвидировали спустя несколько часов

Пожар в торговом павильоне на проспекте Народного ополчения, 28 тушили несколько часов. Сообщение о ЧП поступило 14 августа в 13:52.
В 14:09 пожару присвоили ранг № - 1БИС. В 14:44 его повысили до №2. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что языки пламени охватили ангар и одноэтажный павильон. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.
В 16:13 удалось ликвидировать открытое горение, а в 16:14 уровень ранг пожара снизили до №1.
На место направили лабораторию ПХРЛ КВЗП, которая замерит уровень загрязнений.
К ликвидации пожара привлекли от РСЧС 21 единицу техники и 85 человек личного состава, в том числе 39 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Пушкином сгорел автобус.
Видео: Управление МЧС РФ по Петербургу
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