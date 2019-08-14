Пожар на проспекте Народного Ополчения ликвидировали спустя несколько часов

К тушению привлекли более 80 спасателей.

Пожар в торговом павильоне на проспекте Народного ополчения, 28 тушили несколько часов. Сообщение о ЧП поступило 14 августа в 13:52.

В 14:09 пожару присвоили ранг № - 1БИС. В 14:44 его повысили до №2. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что языки пламени охватили ангар и одноэтажный павильон. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

В 16:13 удалось ликвидировать открытое горение, а в 16:14 уровень ранг пожара снизили до №1.

На место направили лабораторию ПХРЛ КВЗП, которая замерит уровень загрязнений.

К ликвидации пожара привлекли от РСЧС 21 единицу техники и 85 человек личного состава, в том числе 39 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Пушкином сгорел автобус.

Видео: Управление МЧС РФ по Петербургу