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Пожар на проспекте Народного Ополчения ликвидировали спустя несколько часов

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К тушению привлекли более 80 спасателей.

Пожар в торговом павильоне на проспекте Народного ополчения, 28 тушили несколько часов. Сообщение о ЧП поступило 14 августа в 13:52. 

В 14:09 пожару присвоили ранг № - 1БИС. В 14:44 его повысили до №2. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что языки пламени охватили ангар и одноэтажный павильон. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. 

В 16:13 удалось ликвидировать открытое горение, а в 16:14 уровень ранг пожара снизили до №1. 

На место направили лабораторию ПХРЛ КВЗП, которая замерит уровень загрязнений. 

К ликвидации пожара привлекли от РСЧС 21 единицу техники и 85 человек личного состава, в том числе 39 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Пушкином сгорел автобус

Видео: Управление МЧС РФ по Петербургу

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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