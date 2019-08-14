Торговый павильон загорелся на проспекте Народного Ополчения

Огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

Днем 14 августа в магазине автозапчастей на юге Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Магазин находится по адресу проспект Народного Ополчения, 28. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 13:52. В 14:04 на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Из-за угрозы распространения огня в 14:09 пожару присвоили ранг пожара № 1БИС.

Оказалось, что языки пламени охватили торговый павильон размером 10 на 50 метров на площади 60 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению привлекли 6 единиц техники и 24 сотрудников МЧС. Борьба с огнем продолжается.

Видео и фото: vk.com/spb_today