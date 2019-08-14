Под Пушкином сгорел пассажирский автобус

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 14 августа сообщили о том, что под Пушкиным загорелся автобус.
Транспортное средство оказалось в огне на Витебском проспекте, не доезжая до Пушкина.
Один из комментаторов поста написал о том, что в автобусе находились туристы из Китая, один из них курил. Однако официальных данных пока не поступало.
На место прибыли экстренные службы. Как сообщили очевидцы, автобус полностью выгорел. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что торговый павильон загорелся на проспекте Народного Ополчения.
Видео: Piter.TV
Фото: vk.com/spb_today
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