Под Пушкином сгорел пассажирский автобус

Салон транспортного средства полностью выгорел.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 14 августа сообщили о том, что под Пушкиным загорелся автобус.

Транспортное средство оказалось в огне на Витебском проспекте, не доезжая до Пушкина.

Один из комментаторов поста написал о том, что в автобусе находились туристы из Китая, один из них курил. Однако официальных данных пока не поступало.

На место прибыли экстренные службы. Как сообщили очевидцы, автобус полностью выгорел. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что торговый павильон загорелся на проспекте Народного Ополчения.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today