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Под Пушкином сгорел пассажирский автобус

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Салон транспортного средства полностью выгорел.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 14 августа сообщили о том, что под Пушкиным загорелся автобус.

Транспортное средство оказалось в огне на Витебском проспекте, не доезжая до Пушкина. 

Один из комментаторов поста написал о том, что в автобусе находились туристы из Китая, один из них курил. Однако официальных данных пока не поступало. 

На место прибыли экстренные службы. Как сообщили очевидцы, автобус полностью выгорел. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что торговый павильон загорелся на проспекте Народного Ополчения

Видео: Piter.TV 

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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