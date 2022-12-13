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На Пискаревском проспекте 15 пожарных тушили диван
Сегодня, 19:59
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На Пискаревском проспекте 15 пожарных тушили диван

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В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 18 февраля, в Красногвардейском районе 15 спасателей и три спецмашины тушили диван. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Пискаревском проспекте, 147. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 18:38. Пламя охватило 0,5 кв. метра.

В результате случившегося никто не пострадал. Спустя полчаса горение ликвидировали.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин заинтересовался серией пожаров на объектах культурного наследия под Петербургом.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пискаревский проспект, пожарные, тушили диван
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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