На Пискаревском проспекте 15 пожарных тушили диван

Сегодня, 18 февраля, в Красногвардейском районе 15 спасателей и три спецмашины тушили диван. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Пискаревском проспекте, 147. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 18:38. Пламя охватило 0,5 кв. метра.
В результате случившегося никто не пострадал. Спустя полчаса горение ликвидировали.
На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин заинтересовался серией пожаров на объектах культурного наследия под Петербургом.
Фото: Piter.tv
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