На Пискаревском проспекте 15 пожарных тушили диван

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 18 февраля, в Красногвардейском районе 15 спасателей и три спецмашины тушили диван. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Пискаревском проспекте, 147. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 18:38. Пламя охватило 0,5 кв. метра.

В результате случившегося никто не пострадал. Спустя полчаса горение ликвидировали.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин заинтересовался серией пожаров на объектах культурного наследия под Петербургом.

Фото: Piter.tv