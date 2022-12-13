Александр Бастрыкин заинтересовался серией пожаров на объектах культурного наследия под Петербургом

Правоохранители проверят, достаточно ли внимания уделяют власти региона к региональным памятникам архитектуры.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о пожарах в исторических зданиях Ленобласти. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители проверят, достаточно ли внимания уделяют власти региона к региональным памятникам архитектуры. Данную проблему поднял один из региональных каналов.

Напомним, что в 2014 году сгорела дореволюционная дача в Вырице, принадлежавшая отцу писателя-фантаста Ивана Ефремова. В 2018 году пожар уничтожил усадьбу Ганнибала в посёлке Суйда. В 2023 году произошло возгорание в историческом особняке в Вырице.

Известно, что виновников в серии пожаров так не установили. Ход проверки будут контролировать сотрудники центрального аппарата СК РФ.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадтском районе спасатели помогли вернуться на сушу более 100 рыбакам, которые вышли на лед Финского залива.

Фото: Pxhere