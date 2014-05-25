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Лестничная клетка загорелась на Партизана Германа
Сегодня, 14:42
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Лестничная клетка загорелась на Партизана Германа

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Для тушения пожара задействовали 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС.

В понедельник, 9 декабря, в 13:54 в Красногвардейском районе на улице Партизана Германа, дом 14/117 произошел пожар. На лестнице девятиэтажного здания горела обстановка на площади 1 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 14:14 пожар был потушен. Информация о пострадавших отсутствует.

Для тушения пожара задействовали 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС.

 Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на Новаторов пострадали два человека.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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