При пожаре в квартире на Новаторов пострадали два человека

Было эвакуировано 15 человек, имеются пострадавшие.

Вечером в четверг, 5 декабря, в в одной из квартир дома 86 на бульваре Новаторов произошло возгорание. Информация о происшествии поступила спасательным службам 5 декабря в 22:03, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу и области.

Было эвакуировано 15 человек, имеются пострадавшие. Согласно сообщению ведомства, в четырёхкомнатной квартире общей площадью 50 кв.м. наблюдалось возгорание по всей площади помещения. К 23:07 пожар был полностью потушен. Из зоны опасности были эвакуированы 15 человек.

В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которых впоследствии госпитализировали. На место происшествия прибыли четыре пожарные машины и 18 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 человек эвакуировали из горящего дома в Лаголово.

Фото: Piter.TV