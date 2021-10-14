После пожара в квартире на Партизана Германа нашли тело женщины

Информация о пожаре поступила в 05:57.

В Красносельском районе ранним утром 8 июня горела квартира, впоследствии в которой нашли тело женщины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Партизана Германа, 9к2, поступила в 05:57. В комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади 3 м2.

В 06:46 пожар ликвидирован силами 9 сотрудников МЧС. На месте пожара была обнаружена погибшая женщина.

Вечером 7 июня под Петербургом горела гостиница "Oхта SPA Resort".

Фото: Piter.tv