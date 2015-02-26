Под Петербургом полыхает "Oхта SPA Resort"

На борьбу с огнем отправились 28 спасателей и семь пожарных машин.

Во вторник вечером, 7 июня, в Ленобласти вспыхнул пожар в отеле на территории деревни Энколово. Спасатели тушат его по первому рангу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти.

Информация о пожаре на пульт спасателей поступила в 20:48. Возгорание началось в воспламенении в гостинице "Oхта SPA Resort" на улице Мира, 2. Сейчас устанавливают точную площадь пожара.

На борьбу с огнем отправились 28 спасателей и семь пожарных машин.

Фото6 пресс-служба МЧС по Ленобласти

