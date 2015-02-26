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Под Петербургом полыхает "Oхта SPA Resort"
Сегодня, 22:31
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Под Петербургом полыхает "Oхта SPA Resort"

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На борьбу с огнем отправились 28 спасателей и семь пожарных машин. 

Во вторник вечером, 7 июня, в Ленобласти вспыхнул пожар в отеле на территории деревни Энколово. Спасатели тушат его по первому рангу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти.

Информация о пожаре на пульт спасателей поступила в 20:48. Возгорание началось в воспламенении в гостинице "Oхта SPA Resort" на улице Мира, 2. Сейчас устанавливают точную площадь пожара. 

На борьбу с огнем отправились 28 спасателей и семь пожарных машин. 

Фото6 пресс-служба МЧС по Ленобласти
 

Теги: oхта spa resort, гостиница, энколово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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