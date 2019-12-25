На Новоизмайловском горела "однушка"

В Московском районе сегодня, 10 декабря, полыхала однокомнатная квартира. Пожар произошел на Новоизмайловском проспекте в доме № 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В однокомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 18 кв. метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Пламя отправились тушить 15 спасателей и три спецмашины. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
В результате случившегося никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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