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На Новоизмайловском горела "однушка"
Сегодня, 15:46
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На Новоизмайловском горела "однушка"

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Пламя отправились тушить 15 спасателей и три спецмашины.

В Московском районе сегодня, 10 декабря, полыхала однокомнатная квартира. Пожар произошел на Новоизмайловском проспекте в доме № 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В однокомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 18 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пламя отправились тушить 15 спасателей и три спецмашины. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в  переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, новоизмайловский проспект, пожар в квартире, спасатели
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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