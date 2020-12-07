На Московском шоссе огонь повредил грузовик

Тушить автомобиль отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 5 июня, в Пушкинском районе произошел пожар. На Московском шоссе напротив дома № 16, литера А, вспыхнул грузовик MAN. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Тушить автомобиль отправились 10 спасателей и две спецмашины. К 07:24 они прибыли на место ЧП. Пламя потушили за 15 минут. В результате случившегося в грузовике выгорела кабина и обшивка кузова.

При пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv