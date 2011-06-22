В квартирном пожаре на Лени Голикова пострадал мужчина

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

В Кировском районе Петербурга в квартирном пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №9 по улице Лени Голикова поступило в МЧС 13 декабря в 12:16. В трехкомнатной квартире на кухне обгорела обстановка на площади 5 м2. В 12:34 пожар был локализован.

В результате пожара пострадал мужчина, он направлен в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее спасатели локализовали пожар на заводе "Звезда" в Петербурге.

Фото: Piter.TV